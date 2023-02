Mazara, passo avanti per il dragaggio del porto: a marzo il via ai lavori

Si avvicinano i lavori per il dragaggio del porto di Mazara. Il sindaco Salvatore Quinci questa volta ne è convinto. «È stato approvato il piano per il monitoraggio indispensabile per i fanghi quando saranno prelevati. Al direttore dei lavori, l’ingegnere Coppola, è affidato il compito della consegna dei lavori all’impresa vincitrice dell’appalto. Secondo me – dice il sindaco - i lavori potrebbero iniziare nel prossimo mese di marzo e dureranno per alcuni mesi estivi. Spero che questa volta – conclude il sindaco – non ci siano inciampi di sorta, non si attendono altre autorizzazione, manca soltanto l’approvazione del piano di monitoraggio. Credo che siamo alla fine di questa storia».

© Riproduzione riservata