Comune di Marsala: scelti 6 istruttori amministrativi, in arrivo il concorso per quelli tecnici

Si conclude il secondo dei tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, banditi dal Comune di Marsala. Dopo quello per l’assunzione di 8 agenti di polizia municipale, già in servizio, giunge a termine anche la procedura per l’immissione in ruolo - a tempo pieno e indeterminato - di 6 (cat. D1) istruttori direttivi amministrativi (clicca qui per consultare la graduatoria).

Il settore Affari generali e risorse umane ha pubblicato la graduatoria di merito e, decorsi i termini di legge, la stessa diventerà definitiva. Vi figurano 15 candidati idonei, riportati secondo l’ordine di punteggio complessivo conseguito tra prova scritta e orale, cui si aggiungono i punti attribuiti ai titoli posseduti.

Intanto, è in dirittura d’arrivo anche il terzo concorso pubblico, quello a 7 posti di istruttore direttivo tecnico (cat. D1). La prova scritta si è conclusa e si attende la verbalizzazione della commissione giudicatrice per poi procedere all'ultima prova orale.

