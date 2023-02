Concorso all'Asp di Trapani, 23 posti disponibili: bando e requisiti

E' on line il bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto dall’Asp di Trapani per 23 assunzioni in vari profili professionali. L'inserimento lavorativo è previsto con contratto a tempo indeterminato.

Le figure richieste

due dirigenti ingegneri meccanici, due dirigenti ingegneri elettrici, due dirigenti ingegneri civili, un dirigente ingegnere per la sicurezza, un collaboratore tecnico professionale architetto, un collaboratore tecnico professionale ingegnere meccanico, un collaboratore tecnico professionale ingegnere informatico, un collaboratore tecnico professionale ingegnere clinico, un collaboratore tecnico professionale programmatore, un collaboratore tecnico professionale statistico, cinque assistenti tecnico perito industriale, quattro assistenti tecnici geometri, un assistente tecnici periti informatici.

I requisiti e la scadenza

Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, occorre essere in possesso di requisiti specifici per ciascun profilo, come laurea o diploma, iscrizione all'albo professionale e abilitazione all'esercizio della professione.

La selezione prevede una prova scritta, una prova orale ed una pratica. Il termine per inviare la propria candidatura è il 2 marzo 2023. Il bando completo.

