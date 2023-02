Trapani, tornano a essere trattati i rifiuti biostabilizzati. Emergenza scongiurata

Problema risolto: la Trapani Servizi tornerà a trattatre i rifiuti biostabilizzati. È stato superato il cavillo tecnico che non permetteva alla discarica di far partire i rifiuti trattati verso Gela. L'azienda infatti aveva minacciato la chiusura dell’impianto di contrada Belvedere a Trapani, dove conferiscono una ottantina di Comuni siciliani provenienti dalle province di Palermo, Agrigento, Messina e Trapani. Un cavillo tecnico, quindi, che ha messo in rischio tutto la (fragile) catena dei rifiuti che adesso potranno ripartire verso Gela.

