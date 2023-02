Aeroporto di Trapani, Ryanair svela le nuove tratte per l'estate: ecco quali sono

Ryanair continua ad investire sull'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani, scalo che, gestito da Airgest, ha chiuso il 2022 con 890 mila passeggeri, +117% rispetto al 2019, anno pre-pandemia, quando il dato si era fermato a 411.438. La compagnia irlandese ha comunicato qualche novità relativa ai voli in programma a primavera e in estate. I biglietti per tutte le destinazioni si possono già acquistare sul sito della compagnia.

La tratte nazionali

La rotta Trapani - Milano Bergamo prevede 11 voli settimanali; per Bologna, Napoli, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino 14 voli; per Torino 4 e Treviso 7.

Le tratte internazionali

Tante le destinazioni internazionali e tutte 2 volte a settimana: Billund, Bordeaux, Bratislava, Brussels, Dusserdolf (3 volte a settimana), Francoforte, Karlsruhe, Katowice, Londra, Malta (5 volte a settimana), Manchester, Porto, Riga, Siviglia, Tolosa, Varsavia.

© Riproduzione riservata