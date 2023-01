Comune di Erice, bando per l'assunzione di 7 figure professionali

Il Comune di Erice ha pubblicato un Avviso per assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, 7 unità di personale con diversi profili professionali del Comparto Funzioni Locali. Le domande vanno presentate entro il 16 febbraio 2023.

I profili cercati

L'Avviso è rivolto a due unità di personale di categoria “D” con profilo professionale “Assistente Sociale”; due unità di personale di categoria “D” con profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”; un'unità di personale di categoria “D” con profilo professionale “Istruttore Direttivo di Vigilanza”; due unità di personale di categoria “C” con profilo professionale “Istruttore Geometra”.

Come presentare la domanda

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice ed in conformità allo schema allegato al presente avviso (allegato A), dovrà pervenire al Comune di Erice, Settore Programmazione risorse – piazza della Loggia, n. 3 – 91016 Erice, dovrà pervenire entro 30 (trenta) giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'ente alla sezione “bandi di concorso”, pena l'esclusione, con le seguenti modalità: La manifestazione di interesse deve essere redatta compilando il fac-simile allegato A al presente avviso, sottoscritta digitalmente e inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.erice.tp.it entro e non oltre 30 giorni dalla data indicata nel presente avviso, con indicazione dell’oggetto della selezione.

