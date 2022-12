Un nuovo asilo nido a Marsala, dalla Regione arrivano 500 mila euro

Il comune di Marsala ha approvato il progetto per un nuovo asilo in contrada Bosco che ospiterà 32 bambini. La struttura sarà realizzata a seguito della riqualificazione dell’immobile che precedentemente ospitava la scuola primaria Giovanni Paolo II: il progetto, infatti, prevede l’ammodernamento dei locali risanandolo nelle parti murarie e nei solai, con nuovi servizi igienici, la sostituzione di pavimentazioni e infissi, nonché la realizzazione di una veranda.

A ciò, verrà affiancato un nuovo impianto elettrico, la realizzazione di quello idrico, di riscaldamento e di climatizzazione, nonchè di un impianto fotovoltaico e uno solare termico. L’investimento complessivo ammonta a circa 960 mila euro, dei quali 500 mila sono figli del finanziamento regionale già notificato nel corso dello scorso anno.

La nuova struttura scolastica, che si aggiunge agli già presenti ed operativi istituti ad Amabilina, Sappusi e in contrada Sant'Anna, nonché alle due sezioni primavera del Giardino d'Infanzia Baccelli, afferma il sindaco Massimo Grillo, intercetterà la richiesta proveniente dalla zona nord, andando a colmare un vuoto a beneficio soprattutto delle mamme lavoratrici e per un'equa distribuzione nel territorio: «Non c'è stata necessità di attingere ai fondi Pnrr - ha spiegato il sindaco Massimo Grillo - perchè il servizio asili nido soddisferà l'attuale domanda del territorio, grazie alla progettualità in corso». Adesso, la palla passa al settore Pianificazione e Gestione del Territorio, che ha redatto il progetto, a cui spetta il compito di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori.

