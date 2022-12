Al buio per 10 anni: torna la luce allo svincolo di Salemi-Gibellina sulla A29

Ci sono voluti dieci anni. Una lunga attesa, ma finalmente è tornata la luce svincolo autostradale di Salemi-Gibellina, sulla A29. Dopo richieste e persino interrogazioni all'Ars da parte del Partito democratico l'intervento è stato completato e adesso quel tratto stradale è più sicuro.

Un anno fa erano stati i segretari Giuseppe Gandolfo, Nino Plaia e Vincenzo Di Stefano, segretari dei circoli del Pd di Salemi, Gibellina e Santa Ninfa a lanciare un appello al direttore generale dell'Anas affinché l'impianto fosse ripristinato. I tre esponenti del Pd avevano segnalato «la situazione di pericolo per il transito automobilistico a causa della mancata illuminazione e per il cattivo stato del manto stradale. La sicurezza - avevano evidenziato in una lettera inviata anche al prefetto di Trapani -, oltre che dalla prudenza e dal buon senso dei cittadini, dipende dallo stato di manutenzione delle infrastrutture utilizzate».

Prima ancora l'ex parlamentare regionale del Partito democratico Baldo Gucciardi aveva portato il caso all'Ars co una interrogazione all'allora assessore regionale alle Infrastutture. Dopo l'avvio dei lavori l'intervento è adesso concluso.

© Riproduzione riservata