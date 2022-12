Lavoro, il Comune di Trapani cerca due esperti per gli interventi del Pnrr

Scatta la selezione per due incarichi ad esperti per la realizzazione di interventi legati al Pnrr. L'avviso è stato pubblicato dal Comune di Trapani. Clicca qui per il testo integrale.

Pnrr, il Comune di Trapani cerca esperti: i requisiti

Il Comune di Trapani cerca un tecnico esperto, con profilo "middle" (esperienza lavorativa uguale o superiore a tre anni) o in subordine con profilo "junior" (esperienza lavorativa fino a tre anni), nel caso in cui non pervengano istanze relative al profilo "middle", per la realizzazione degli interventi nell’ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr di cui il Comune di Trapani risulta beneficiario.

Come fare le domande

Le domande dovranno pervenire al protocollo del Comune di Trapani all'indirizzo Comune di Trapani, Settore I – Affari generale ed Istituzionali, piazza Municipio, 1 – 91100 Trapani. L'istanza dovrà arrivare entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale del Comune. Nella domanda dovranno essere indicati il mittente e la seguente dicitura: “Selezione pubblica di n. 2 esperti tecnici con competenze in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi Pnrr – Conferimento incarico di collaborazione” .

La domanda dovrà essere recapitata in busta chiusa direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Trapani (va presentata dal lunedì al venerdì fino alle ore 12) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite Pec per i candidati che ne sono in possesso e inviata al seguente indiritto: primo.settore@pec.comune.trapani.it. Altri particolari sulle modalità sono indicati nell'avviso.

