Nuovi punti Poste per i servizi casa e famiglia nel Trapanese: dove si trovano, cosa si richiede

Poste Italiane sempre più vicina ai cittadini: nel Trapanese sono stati aperti nuovi punti dedicati dove si possono trovare servizi per la casa e la famiglia. Questi sportelli, chiamati Punto Poste Casa & Famiglia, sono già presenti negli uffici postali in gran parte d'Italia.

I servizi

I cittadini possono avere informazioni sulle offerte di telefonia di Poste Italiane, sia mobile che per la casa, così come si potrà cambiare il piano tariffario sottoscrivendone ad esempio uno più conveniente, ma anche attivare, sostituire o ricaricare una SIM. È possibile richiedere il Libretto di Risparmio Postale oppure il Buono Fruttifero Postale. E ancora, è possibile attivare una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, per assicurare l’auto di famiglia dai danni causati a persone o cose o sottoscrivere una la PostePay Evolution per accreditare lo stipendio o la pensione ed emettere bonifici.

I nuovi punti

In provincia di Trapani cresce quindi il numero dei Punto Poste Casa & Famiglia: il servizio è attualmente disponibile nell’ufficio postale di Trapani, nella sede di corso Piersanti Mattarella e in provincia negli uffici postali di Alcamo, nelle sedi di Piazzetta Giovanni XXII e Corso Gen. Giacomo Dei Medici, a Marsala, nella sede di via Garibaldi, a Castelvetrano, nella sede di via Vittorio Emanuele e a Mazara del Vallo, nella sede di Largo Avv. Alberto Rizzo Marino.

