Trapani, saranno fermate le auto di chi non paga la Tari arretrata

Se non paghi la Tari arretrata si passa al fermo amministrativo delle automobili di proprietà. Questa è la linea dura scelta dalla Soget, concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Trapani. I ritardatari, infatti, in questi giorni hanno ricevuto una lettera che intima il pagamento. «Gentile contribuente, dalle verifiche effettuate, ci risultata il mancato pagamento del debito a suo carico relativo agli atti riepilogati nell’elenco allegato, per la complessiva somma di euro XXX. La invitiamo, pertanto, a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione preventiva. Le comunichiamo che decorso il suddetto termine di trenta giorni e senza necessità di ulteriore comunicazione, sarà iscritto presso il competente Pubblico Registro Automobilistico, il fermo integrale del seguente veicolo di sua proprietà».

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Francesco Tarantino

