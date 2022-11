Nuove assunzioni al Comune di Marsala: si cercano 22 figure professionali

Il Comune di Marsala, così come previsto dal Piano triennale del fabbisogno del personale dell'amministrazione Grillo, vuole assumere diverse figure professionali, nello specifico 2 dirigenti, 6 agenti di polizia municipale, 5 assistenti sociali, 5 autisti ed altre 4 figure da destinare al settore solidarietà.

«Attiveremo da subito le procedure per le nuove assunzioni grazie all'esecutività del Bilancio di previsione approvato dal Consiglio comunale - afferma l'assessore Giuseppe D'Alessandro -. Ciò ci consentirà una programmazione economica per il prossimo triennio. Grazie ad un'efficace azione di riscossione coattiva, è stato incrementato il fondo di cassa per far fronte agli impegni finanziari dell'Ente, a cominciare da quelli con le imprese che vengono regolarmente pagate. Colgo l'occasione - conclude D'Alessandro - per ringraziare l'ottimo lavoro svolto dal dirigente Filippo Angileri e dal suo staff, raggiungendo un risultato tecnicamente eccezionale riducendo la tari, non tagliando le spesa pubblica rispetto all'anno scorso e non indebitando l'Ente con nuovi mutui, se non necessari per garantire i servizi essenziali».

L'Assessorato al Personale, diretto dallo stesso Giuseppe D'Alessandro, evidenzia infine che l'approvazione dello strumento finanziario avrà anche positive ricadute riguardo all'incremento delle ore dei dipendenti comunali a tempo parziale, al fine di giungere - nei prossimi anni - alla completa trasformazione in un contratto a tempo pieno.

