Caro bollette: lavoratori, pensionati e imprenditori in piazza a Trapani e Ragusa

Lavoratori, pensionati, commercianti e imprese in piazza a Trapani contro il caro bollette. «E' il momento di atti concreti e veloci. la politica, nazionale e regionale deve farsene carico immediatamente», è il grido che giunge dalla piazza. «Siamo dalla parte di tanti, lavoratori, disoccupati, pensionati, famiglie, imprese, commercianti che non riescono più a sostenere il peso dell’aumento dei costi delle bollette e del caro vita. La nostra confederazione a livello nazionale sta portando avanti le nostre proposte che saranno, ci auguriamo presto, oggetto di confronto con il nuovo governo nazionale, appena sarà insediato», afferma il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana che aggiunge: «Il primo atto che dovremo richiedere al governo regionale che si insedierà a breve sarà appunto quello di predisporre misure urgenti per aiutare concretamente famiglie e imprese. Insieme a tutto questo deve ripartire a livello nazionale un dialogo immediato sulla legge di stabilità perchè abbiamo un tema urgente, come quello del caro vita e del caro bollette ma non possiamo dimenticare che ci sono altre questioni che vanno affrontate in questo scorcio del 2022 e tra queste il tema delle pensioni, perchè se non si farà nulla dall’1 gennaio 2023 ritornerà l’odiato scalone Fornero con tutte le conseguenze che si porta dietro». La Piana specifica: «Pur condividendo lo stato di esasperazione di chi non ce la fa più, siamo dell’idea che adesso non è il momento di scendere in piazza ma di cercare il dialogo e il confronto. La partita va giocata ai tavoli di trattativa e valuteremo di scendere in piazza nel caso in cui i nostri appelli dovessero restare inascoltati o se la politica decidesse di sintonizzarsi su frequenze irricevibili». (

