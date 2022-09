Sei posti al Comune di Marsala, ecco gli ammessi alla prova scritta del concorso

Trenta candidati superano il primo ostacolo del concorso che mette in palio sei posti al Comune di Marsala. Hanno passato la prova preselettiva e sono stati dunque ammessi a quella scritta.

Il Comune di Marsala ha pubblicato l'elenco di chi accede alla seconda fase del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di sei posti a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo.

Cliccando qui è possibile leggere la lista dei candidati selezionati per la prova scritta. Sono trenta su 240 ad aver superato il test preselettivo che si è tenuto nei giorni scorsi al Palasport.

I candidati hanno dovuto rispondere entro un'ora a 60 quesiti a risposta multipla, in parte di carattere generale ed in parte riferiti alle funzioni del posto messo a concorso. La valutazione della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto complessivo.

© Riproduzione riservata