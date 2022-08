Una corsa aggiuntiva da Trapani per Pantelleria e ritorno in aliscafo

Prevista per lunedì, 22 agosto, una corsa aggiuntiva straordinaria da Trapani per Pantelleria e ritorno in aliscafo. Partenza dal capoluogo alle 6.30 e arrivo nell'isola alle 9. Il viaggio di ritorno con partenza alle 9.30 e arrivo alle 12.

Su richiesta del Comune di Pantelleria, Liberty Lines, la grande compagnia di navigazione, ha già provveduto ad aggiornare i sistemi di vendita, rispondendo, così, prontamente alle esigenze dell'utenza.

L'azienda, per volontà del direttore generale Nunzio Formica, è già stata di supporto per la comunità di Stromboli colpita nei giorni scorsi dal maltempo che si è abbattuto sull'isola.

