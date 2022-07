Trapani, bando per due incarichi dirigenziali al Comune: ecco come presentare la domanda

Pubblicati i bandi di selezione per il conferimento di due incarichi dirigenziali al comune di Trapani, per l’attuazione del Piano di ripresa e resilienza.

Per l’area amministrativa sarà assegnato un incarico a tempo determinato della durata di 3 anni e rinnovabile in un arco temporale non superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. La domanda di ammissione, con una fotocopia del documento di identità e del curriculum, dovrà essere presentata al Comune di Trapani entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

La presentazione può avvenire brevi manu in busta chiusa direttamente al Comune. Nella busta dovrà essere riportata la dicitura «Contiene domanda di partecipazione a procedura di incarico dirigente area amministrativa a tempo determinato da destinare al controllo del territorio ex art 110, comma 1 del Tuel».

Possibile anche spedire la domanda a mezzo posta raccomandata, con avviso di ricevimento, indirizzata al Comune di Trapani. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: «Contiene domanda di partecipazione a procedura di incarico dirigente area amministrativa a tempo determinato da destinare al controllo del territorio ex art 110, comma 1 del Tuel».

Infine tra le modalità di presentazione c'è anche la Pec, all’indirizzo primo.settore@pec.comune.trapani.it, con oggetto la stessa dicitura delle precedenti modalità e allegando tutto il necessario in formato Pdf.

Anche il secondo incarico, di area tecnica, sarà a tempo determinato, 3 anni, e rinnovabile entro l’arco temporale al mandato elettivo del sindaco in carica. Anche in questo caso vale la stessa procedura della donata precedente: deve essere presentato, insieme alla domanda di partecipazione, il documento di identità e il curriculum lavorativo entro 30 giorni. Tre le modalità: la prima brevi manu in busta chiusa con la dicitura «Contiene domanda di partecipazione a procedura di incarico dirigente area tecnica per attuazione Pnrr art 110, comma 1, D.lgs 165/2001». La seconda, tramite spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Trapani con la dicitura: «Contiene domanda di partecipazione a procedura di incarico dirigente area tecnica per attuazione Pnrr art 110». La terza modalità, anche qui, tramite Pec all’indirizzo primo.settore@pec.comune.trapani.it, inserendo lanecessaria documentazione in formato Pdf e ad oggetto la precedente dicitura: «Contiene domanda di partecipazione a procedura di incarico dirigente area tecnica per attuazione Pnrr art 110, comma 1, D.lgs 165/2001».

