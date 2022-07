Medici e farmacisti, bando dell'Asp di Trapani per 41 posti

Bando dell'Asp di Trapani per la copertura di 41 posti fra medici, farmacisti e analisti. Nel dettaglio l'azienda sanitaria mette a disposizione 35 posti per medici con varie specializzazioni, cinque per farmacisti e uno per dirigente analista.

Gli incarichi per dirigenti medici sono così suddivisi: undici in Neonatologia, due in Nefrologia , sei in Oncologia Medica, otto posti in Medicina Legale e altrettanti in Patologia Clinica. Altri cinque posti sono disponibili per dirigente farmacista e uno per dirigente analista, in questo caso servirà una laurea in matematica, ingegneria informatica o economia e commercio.

Le domande vanno presentate entro il 24 luglio per via telematica sul sito https://asptrapani.selezionieconcorsi.it. Allo stesso indirizzo è possibile partecipare all'avviso pubblico straordinario, per soli titoli, per la formulazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico in varie discipline. La possibilità di presentare domande scade il 15 e il 16 luglio, dipende dalla specializzazione per cui si concorre.

© Riproduzione riservata