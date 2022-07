Porto di Marsala, scatta la gara per affidare la progettazione

Il Genio Civile di Trapani avvia la procedura per affidare l’incarico di progettazione del porto di Marsala. L'investimento previsto è di 60 milioni di euro per realizzare, dopo anni di attesa, il porto di Marsala, in virtù dell’impegno assunto a palazzo municipale dallo stesso presidente della Regione, Nello Musumeci, che ha mosso ulteriori passi per la realizzazione di un’opera che è prioritaria per Marsala. La competenza è del Genio Civile di Trapani - così come disposto con provvedimento dell’assessorato Regionale delle Infrastrutture e della mobilità - che avvierà il procedimento amministrativo mediante la gara aperta e per un importo complessivo di quasi 3,5 milioni di euro.

