Musumeci: l’aeroporto di Birgi è uno straordinario motore di crescita

«Oggi l’aeroporto di Trapani-Birgi è tornato a essere uno straordinario motore di crescita del territorio che rende competitivo economicamente il sistema dell’intera provincia di Trapani. Al tempo stesso è diventato attrattore di capitale». Lo ha detto il Presidente della Regione Nello Musumeci all’inizio della cerimonia per i 30 anni di attività dello scalo civile Vincenzo Florio. «Quello che dovevamo fare come Regione lo abbiamo fatto - ha aggiunti Musumeci - e ora sono contento che è tornato il sorriso sui visi dei dipendenti». Musumeci in aeroporto è stato accolto dal Presidente di Airgest (la società di gestione dello scalo) Salvatore Ombra.

«La mia speranza è quella che si possa arrivare in Sicilia a un unico sistema di gestione aeroportuale», ha continuato Musumeci sottolineando che «non è possibile l’esistenza in Sicilia di 6 modelli diversi negli aeroporti siciliani». «Per fare questo serve disponibilità, meno egoismo da parte di alcuni aeroporti più grandi. Ci vorrà del tempo ma sono ottimista», ha concluso Musumeci.

