Concorso per vigili urbani a Marsala, tutti i nomi degli ammessi

Sono 776 gli ammessi al concorso indetto dal Comune di Marsala nel luglio del 2021 per l'assunzione a tempo pieno e determinato di 8 agenti di polizia municipale.

Il settore Risorse umane ha verificato il possesso dei requisiti previsti dal bando e, al termine della prima selezione, è emerso che in 776, su 857 domande presentate, risultano ammessi. Sono stati 51 gli esclusi e altri 30 sono stati ammessi con riserva e potranno regolarizzare la candidatura entro il 24 giugno.

Gli otto nuovi vigili, assunti per esigenze "stagionali e temporanee", resteranno in carica per un massimo di cinque mesi.

ELENCO AMMESSI

ELENCO AMMESSI CON RISERVA

ELENCO NON AMMESSI

