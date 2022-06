Lavori sulla pista, l’aeroporto di Birgi chiuderà due giorni

Resterà chiuso, per lavori alla pista, dalle 6 di giovedì 16 alle 6 di venerdì 17, l’aeroporto di Trapani-Birgi. Lo scalo, un aeroporto militare aperto al traffico civile nazionale e internazionale, necessita, infatti, di «lavorazioni indifferibili in area di manovra», recita una nota diffusa dalla società di gestione Airgest. La chiusura delle operazioni di aviazione civile è, tuttavia, prevista per il periodo strettamente necessario per eseguire i lavori. Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Giacomo Di Girolamo

© Riproduzione riservata