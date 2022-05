Gibellina, un workshop per programmare il futuro della Valle del Belice

Programmare la pianificazione e il futuro del territorio del Belìce è l’obiettivo del workshop, organizzato per analizzare i fabbisogni, per raccoglierne le istanze e le buone prassi, su temi come lo sviluppo locale, i servizi al cittadino, turismo e mobilità sostenibili, transizione energetica e ambientale, agroalimentare di qualità. La giornata formativa e di confronto è in programma giovedì prossimo nella sede della Fondazione Orestiadi di Gibellina, prevista nell’ambito del Piano strategico territoriale del Gal Valle del Belìce, che propone dei tavoli tematici.

«Un appuntamento - si legge in una nota - rivolto prioritariamente ai principali attori del territorio che, insieme, attraverso un processo partecipato, contribuiranno a identificare possibili risorse finanziarie per la crescita generale dell’intero ambito territoriale». «La ricchezza naturalistica e culturale di questo territorio, la notevole esperienza di Sinloc maturata nello sviluppo di piani strategici in Italia e all’estero - dice Giuseppe Mistretta, area manager di Sinloc - rappresentano presupposti fondamentali perché il Gal del Belice si doti di uno strumento intelligente ed utile al fine di conseguire uno sviluppo sostenibile. La squadra di lavoro da noi messa a disposizione sta elaborando una approfondita analisi di contesto del territorio, redigendo una valutazione dei fabbisogni, individuando le priorità di intervento coerenti con la programmazione UE 2021-2027 e delle risorse rese disponibili dal Pnrr».

«L'appuntamento è una tappa fondamentale del percorso avviato nel territorio - dice il presidente del Gal e sindaco del comune di Santa Margherita di Belìce (Ag) Franco Valenti - nella direzione della programmazione di fondi strutturali e strategie condivise tra attori locali per innescare una tendenza economica che consenta le opportune basi per la crescita e lo sviluppo del territorio nel suo complesso».

