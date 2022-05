Rinnovata la convenzione tra UniCredit e Asp di Trapani per il servizio di tesoreria

È stata rinnovata per un anno la convenzione tra UniCredit e l’ASP (Azienda Sanitaria Provinciale) di Trapani per la gestione del servizio di tesoreria. Il servizio di tesoreria viene svolto da UniCredit con modalità altamente automatizzate per lo scambio di flussi con l’utilizzo della firma digitale, eliminando così l’operatività manuale del cartaceo. Questa modalità di veicolazione assicura numerosi vantaggi: condizioni di certezza delle informazioni, continuità dei dati nel passaggio tra i diversi sistemi informativi, efficacia dei controlli e rapidità nell’esecuzione degli ordini che sono garantiti dalla firma digitale, efficienza e qualità del servizio prestato nel pieno rispetto della vigente normativa.

Oggi UniCredit svolge complessivamente nella provincia di Trapani 23 servizi di cassa e tesoreria, tra cui quelli per 8 Comuni: Alcamo, Calatafimi Segesta, Marsala, Paceco, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Vita.

