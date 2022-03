Tornano i collegamenti aerei da Trapani Birgi con Ancona, Perugia e Trieste

Da Trapani Birgi si torna a volare da e per Ancona, Perugia e Trieste. La compagnia italo-spagnola AlbaStar Airline, infatti, subentrerà a Tayaranjet, la compagnia aerea a basso costo con sede in Bulgaria, che gestiva quelle rotte in regime di continuità territoriale, e quindi con un contributo dello Stato, e che è andata via dall'aeroporto “Vincenzo Florio” ritenendole non remunerative. Tra Tayaranjet e Airgest, la società che gestisce lo scalo di Trapani Birgi, peraltro, è un atto un contenzioso di carattere finanziario. Albastar, invece, nutre grande fiducia per queste rotte che ancora sono in via di inserimento nei sistemi di vendita e che saranno pertanto “prenotabili” al più presto. Sul Giornale di Sicilia in edicola un servizio di Giacomo Di Girolamo

