In treno da Trapani fino all'aeroporto Birgi, pronti 40 milioni di euro: i progetti in campo

In aeroporto da Trapani fino all'aeroporto di Birgi, un sogno che potrebbe, e nemmeno tra troppo tempo, diventare realtà. L'incontro a Palazzo d'Alì , promosso dal sindaco Tranchida insieme ai referenti di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, per discutere delle diverse idee progettuali attualmente in campo, volte a collegare via treno il sistema ferroviario Trapani - Marsala con l'Aeroporto di Birgi.

Il piano, inserito all'interno del Pnrr, vede partecipe non solo l'amministrazione comunale trapanese ma anche tutti i comuni della provincia, oltre all'interesse strategico di Airgest, società gestore dello scalo aeroportuale trapanese e dei privati e di svariati enti che trarrebbero grande giovamento dalla nuova strategica infrastruttura che, peraltro, mettere a sistema il collegamento veloce anche con l’aeroporto di Punta Raisi.

Diverse le soluzioni in campo, quali ad esempio la riqualificazione della stazione di Mozia-Birgi e collegamento via gomma con l'Aeroporto o la realizzazione di una nuova stazione più vicina allo scalo con successivo collegamento misto (pedonale, via gomma, people mover, etc), nonché il “collegamento ferroviario” prefigurato nel piano commerciale di RFI, per la tratta finale fin dentro l’aeroporto. Il potenziamento della connessione intermodale, per la quale risultano disponibili risorse per 40 milioni di euro, rappresenta dunque un'occasione storica per lo sviluppo di un sistema sostenibile che dia grandi vantaggi all'intera Sicilia occidentale.

“Continuano le riunioni preliminari per realizzare un'opera strategica che renderà l'Aeroporto di Birgi sempre più al passo con i tempi - dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore Pellegrino - grazie al PNRR ed alla professionalità dei tecnici di Rfi. Numerose le soluzioni attualmente al vaglio, per le quali sono in corso ulteriori accertamenti al fine di giungere ad una scelta condivisa e realizzabile in tempi brevi. Nelle prossime settimane, continueranno gli approfondimenti e le discussioni in merito all'utilità di riqualificare una stazione già esistente oppure realizzare una nuova fermata nei pressi dello scalo aeroportuale. Ipotesi quest’ultima che in prima battuta trova ampio consenso tra i Comuni e la stessa società Airgest. Siamo concentrati e determinati nel completare l'iter preliminare in tempi brevi e la massima condivisione del progetto con tutti gli attori interessati è segno di grande responsabilità ed interesse dell'intero territorio”.

© Riproduzione riservata