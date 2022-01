Sciopero degli addetti alla pulizia nella base militare di Birgi: personale ridotto al minimo

La Filcams Cgil ha proclamato lo sciopero dei quindici dipendenti della Romeo Gestioni Spa, società che, tramite appalto pubblico, si occupa del servizio di pulizia dei locali e degli alloggi del 37esimo Stormo dell'Aeronautica militare di Birgi.

Le lavoratrici e i lavoratori, già in stato di agitazione, si asterranno dal lavoro il prossimo 28 gennaio, mentre è in fase di definizione il calendario che prevederà altre due giornate di sciopero, che si terrà nel caso in cui la vertenza non troverà soluzione.

"I dipendenti - dice il segretario provinciale della Filcams Cgil Anselmo Gandolfo - hanno serie difficoltà a svolgere il servizio di pulizia a causa delle insufficienti ore di lavoro e per l'organico ridotto al minimo, ovvero al disotto del reale fabbisogno. E' evidente che l'appalto viene gestito dalle lavoratrici e dai lavoratori in condizioni di estrema difficoltà".

Lo sciopero fa seguito a una lunga, ma vana, trattativa tra il sindacato e la società di pulizie, che si è tenuta in Prefettura.

"Abbiamo cercato - dice Gandolfo - di far valere i legittimi diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, ma la mancanza di volontà nel voler risolvere questioni basilari che mettono in difficoltà i dipendenti e che pregiudicano il corretto svolgimento dell'attività di pulizia ci costringe a proclamare la protesta che prevede l'astensione dal lavoro per l'intera giornata".

