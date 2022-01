Raddoppia la tassa di sbarco a Favignana, Levanzo e Marettimo

L’amministrazione comunale delle Egadi guidata dal sindaco Francesco Forgione punta ad aumentare la tassa di sbarco. In base alla delibera approvata lo scorso 28 dicembre a Favignana dal primo giugno al trenta settembre l’imposta passerà a cinque euro, il massimo previsto, mentre negli altri mesi l’importo richiesto all’atto del pagamento del biglietto di aliscafi e traghetti sarà di due euro e cinquanta centesimi. Le tariffe attualmente in vigore ammontano invece a tre euro e cinquanta centesimi nel periodo estivo, due euro e cinquanta centesimi in bassa stagione. Rincari anche per Levanzo e Marettimo.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Mario Torrente

© Riproduzione riservata