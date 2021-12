Zes e fondi al porto di Trapani, Monti: "Fondamentale unire la città con la sua area industriale"

Collegare Trapani città alla sua zona industriale, un'area portuale progettata per collegare le due parti in maniera sinergica e armoniosa. Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, spiega nel dettaglio i progetti che ai quali ieri è stato dato il via libera in Conferenza Unificata, con il finanziamento per gli investimenti infrastrutturali per le Zes, le zone economiche speciali che prevedono per l'Isola un piano da quasi 120 milioni.

Tra le otto infrastrutture c'è anche il porto di Trapani, con 17,8 milioni di euro in arrivo, che serviranno all'accessibilità tra il porto e l'area industriale.

"E' certamente un'opera industriale, direi di cucitura commerciale, che avrà senza ombra di dubbio un peso specifico molto, molto importante per la città - dice Monti -. E' un progetto che avevamo presentato al mio insediamento, nel 2017, in stretto contatto con l'assessorato del territorio e della produttività. Collegare la zona industriale direttamente col porto, e di conseguenza con la città, con uno scarico merci che sarà alleggerito , garantirà un accesso privilegiato che sarà importante anche dal punto di vista commerciale".

Ecco quali sono le otto opere che dovranno essere realizzate: 11,5 milioni per l’accessibilità del Porto di Riposto, 11,2 milioni per l’accessibilità del Porto di Sant’Agata di Militello, 10,5 milioni per il collegamento dei Porti di Gela e Licata con l’autostrada, 2 milioni per l’accessibilità all’interporto di Catania, 26,2 milioni per l’accessibilità del Porto di Augusta, 17,8 milioni per l’accessibilità al Porto e Area industriale di Trapani, 36 milioni per il completamento infrastrutturale del Porto di Termini Imerese (nuova banchina per la logistica), 3 milioni per il completamento infrastrutturale del Porto di Termini Imerese (recupero e sistemazione area da destinare alla logistica).

