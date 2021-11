Trapani Birgi, da dicembre Ryanair volerà anche per Londra

La nuova destinazione più prestigiosa è Londra, per una tratta aerea che sarà operata, dal mese prossimo, da Rayanair. La compagnia irlandese si conferma il primo vettore, per numero di voli sul «Vincenzo Florio» di Trapani Birgi. Nella Summer 2021, ossia la stagione estiva, ne ha gestiti 11: Roma Ciampino, Pisa, Bologna, Milano-Bergamo, Treviso, Lamezia Terme, Pescara, Malta, Katowice, Praga, Karlsruhe/Baden-Baden. In quella invernale, Winter 2021/2022, ne coprirà 9 compresa l’altra novità rappresentata dalla tratta Trapani-Torino, operativa già da questo mese.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Giacomo Di Girolamo

© Riproduzione riservata