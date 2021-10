Banca Don Rizzo apre due nuove filiali a Menfi e Marsala

Si inaugura domani, sabato 30 ottobre a Menfi, in via della Vittoria 207-209, una nuova filiale di Banca Don Rizzo. In pieno centro cittadino la filiale, dotata di strumenti evoluti che consentono ai clienti di operare autonomamente, offre tutti i servizi tradizionalmente riservati alla clientela e sarà guidata da Giuseppe Taffari, originario di Menfi e residente nella cittadina. Il taglio del nastro - previsto alle ore 11 - sarà per il sindaco di Menfi Marilena Mauceri, alla presenza del presidente di Banca Don Rizzo Sergio Amenta e del direttore Antonio Pennisi e di alcuni rappresentanti delle principali realtà economiche del comprensorio, in particolare operanti nel settore enologico.

L'istituto di credito cooperativo della Sicilia Occidentale, aderente al Gruppo Iccrea, conta oltre 4 mila soci e 50 mila clienti e, con la nuova filiale di Menfi, rafforza la sua presenza in un territorio che, per connotazione sociale ed economica, è estremamente vicino alla comunità di riferimento della Banca. Il potenziamento della rete territoriale proseguirà con la prossima apertura di una filiale a Marsala. “La vocazione di Banca Don Rizzo di essere vicina, anche fisicamente, al territorio trova riscontro nel prossimo insediamento di questi due nuovi sportelli - commenta il presidente Amenta - che rappresentano una scelta di presidio del territorio coerente con la nostra storia di banca locale attenta ai bisogni ed allo sviluppo del comprensorio". "Menfi è una realtà - spiega il direttore Pennisi - a vocazione agricola, tradizionale settore di riferimento della Don Rizzo ed è caratterizzata da un non pienamente espresso potenziale turistico che sicuramente potrà avere un significativo sviluppo nei prossimi anni anche con il nostro contributo".

