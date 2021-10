La trapanese Triolo eletta presidente nazionale di Impresa Donna di Cna

Mariella Triolo, imprenditrice trapanese del settore dell’agroalimentare, è stata eletta presidente nazionale di Cna Impresa Donna, elezione avvenuta a Roma.

«Siamo già al lavoro - ha detto Triolo - per cogliere al meglio le opportunità derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che prevede ingenti risorse finanziarie a favore dell’imprenditoria femminile, e faremo di tutto per orientare le scelte politiche affinché si investa in strumenti e strutture sociali che possano consentire una migliore gestione del tempo lavoro famiglia». «L’incarico affidato alla Triolo - commentano il presidente e il segretario di Cna Trapani, Giuseppe Orlando e Francesco Cicala - rappresenta per noi un ulteriore riconoscimento al lavoro svolto dalla Cna locale e dalla Cna Sicilia negli ultimi anni, anni in cui tanto ci siamo spesi per favorire l’imprenditoria giovanile e femminile».

L’organizzazione sottolinea che è già previsto per decreto un fondo Impresa Donna con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro e che altri 400 milioni di euro sono previsti nel Pnrr a favore delle imprese al femminile, sia per quelle già esistenti che per quelle che saranno avviate. «Abbiamo la grande opportunità - dice Triolo - di trasformare questa crisi in una possibilità di crescita e sviluppo. Cogliamola».

