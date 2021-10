Artigiani, Santoro presidente nazionale del settore lapideo in Cna

Alberto Santoro, di Custonaci (Trapani), è stato eletto presidente nazionale del settore lapideo in seno alla Cna. «Accolgo questa nomina con grande senso del dovere - ha dichiarato Santoro, famiglia di cavatori da ben tre generazioni, già presidente regionale del settore - La mia volontà è quella di rappresentare al meglio le istanze e le necessità degli imprenditori del settore e di fare squadra per risolvere una serie di problematiche strutturali riguardanti il costo del lavoro, la qualificazione del personale, i rapporti con le banche».

Nel suo discorso all’assemblea nazionale delle Costruzioni riunitasi in un hotel di Roma, Santoro ha lanciato anche una sfida: «Perché non imporre il made in Italy dei materiali utilizzati per i lavori da realizzare in Italia? - ha detto Santoro - Nel nostro Paese vantiamo pietre naturali che non hanno nulla da invidiare ai prodotti provenienti da altri paesi. Con l’opportunità che ci prospetta il Piano di Ripresa e Resilienza nazionale, non possiamo perdere l’occasione di valorizzare le materie prime che abbiamo già a casa nostra».

