Trapani, concorso per tre amministrativi all'Atm

Un nuovo concorso per l’Atm, l’azienda trapanese che si occupa di trasporto pubblico e parcheggi a pagamento. Atm cerca tre «operatori d’ufficio». Gli stessi saranno inseriti con il contratto da autoferrotranviere a tempo indeterminato.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso del titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola dell’obbligo). E ancora una età non inferiore ai 18 anni, la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici, l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di essere in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi della leva militare (per i soggetti obbligati), l’inesistenza di provvedimenti di destituzione o dispensa dal pubblico impiego presso una pubblica amministrazione e/o enti gestori di pubblici servizi.

Gli interessati alla selezione dovranno far pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso la domanda di ammissione.

