Alcamo, la vendemmia volge al termine: buona la qualità ma meno quantità

Ancora pochi giorni per la conclusione delle operazioni di vendemmia, l’evento economico più importante per la città di Alcamo, che coinvolge famiglie e centinaia di persone. Dagli introiti gira l’intera economia di una città in cui gli agricoltori sono da secoli maestri nell’arte di coltivare le vigne.

Il giro di affari delle tre cantine del territorio San Francesco di Paola, Fiumefreddo e Sant’Antonio è di circa 20-25 milioni di euro. Per un ammasso complessivo di circa 600 mila quintali. Per l’annata 2021 si aggira sui 550 mila.

«Qualità medio alta - dice Aldo Vaccaro, presidente dell’a Sant’Antonio -. Buona anche la quantità, un 5-10 per cento in meno rispetto allo scorso anno. Temevamo di più a causa delle altissime temperature che hanno caratterizzato questa estate».

