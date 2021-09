Trapani, al via il "baratto amministrativo": lavori di pubblica utilità in cambio di Tari ridotta

Prende il via a Trapani l’operazione di "baratto amministrativo", come previsto dall’apposito regolamento comunale approvato nel marzo 2019. In sostanza, a fronte di una riduzione del tributo da versare (in questo caso della Tari), il contribuente sotto soglia Isee offre all’Ente e dunque all’intera città una prestazione lavorativa di pubblica utilità fino a compensazione di quanto dovuto.

Sedici persone - già formate ai fini della sicurezza sul lavoro e dotate di kit nonchè previa visita medica - suddivise in squadre di lavoro composte da due unità, effettueranno attività di spazzamento al centro storico ed al rione Sant'Alberto dalle 7 alle 13 e dalle 13 alle 19 muniti di scopa, paletta e piccola zappa per la scerbatura.

"Abbiamo voluto incontrare personalmente le persone che grazie al baratto amministrativo avranno uno sconto sulla tari partecipando a lavori di pubblica utilità - dichiarano il sindaco Tranchida e l'assessore Romano -. Grazie a tutti loro perchè con l’esempio lavorativo non solo si sono guadagnati lo sconto sulle tasse ma hanno meritato di ottenerlo facendo un’attività d’interesse pubblico come collaborare nel mantenere più pulita e dunque bella la nostra città".

© Riproduzione riservata