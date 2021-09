Marsala, dal Comune un progetto per riqualificare il lungomare Boeo

Il Comune di Marsala ha presentato al ministero della Transizione ecologica un progetto per "rigenerare e riqualificare" l'area verde, con parco giochi, del lungomare Boeo (accanto al Monumento ai Mille).

E ciò nell'ambito di un programma ministeriale il cui obiettivo è quello di mitigare gli effetti climatici derivanti dall'innalzamento delle temperature e dalla carenza di precipitazioni. "Realizzeremo - dice il sindaco Massimo Grillo - gli adeguati interventi in grado di arginare quei rischi, a beneficio di una migliore fruibilità e vivibilità dei luoghi individuati nel progetto". Predisposto dall'assessorato comunale alla Pianificazione e gestione del territorio, il progetto, spiega una nota del Comune, "individua le misure e le azioni finalizzate all'adattamento ai cambiamenti climatici" e "nello specifico, le problematiche principali riscontrate in ambito urbano sono le isole di calore e la siccità che nei mesi estivi mettono a rischio la popolazione nonché la vegetazione".

Pertanto, nelle aree del Lungomare Boeo in prossimità del "Monumento ai Mille" (oltre 11 mila metri quadrati) verranno realizzati interventi "green e blu", "implementando gli spazi verdi in ambito urbano, utilizzando materiali riflettenti, creando sistemi di raccolta delle acque meteoriche finalizzati al riciclo e ad un uso più razionale delle risorse idriche".

Tra gli interventi, anche la messa a dimora di nuove piante autoctone "per influenzare lo stato termico e aumentare l'ombreggiamento, nonché la pitturazione delle superfici asfaltate con vernici a basso assorbimento di calore per la riduzione della temperatura nella piazza prospicente il Monumento ai Mille". Per realizzare il progetto, la giunta del sindaco Grillo ha chiesto al ministero Transizione ecologica un finanziamento di quasi 500 mila euro.

