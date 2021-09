Pesca e turismo, l'assessore Scilla: "Favignana non può rinunciare alla sua tonnara"

"Favignana è un luogo stupendo, e con Fishtuna torna protagonista con il suo mare, e non può rinunciare alla riattivazione della tonnara, serve ripristinare l'industria del tonno rosso per assicurare anche sostenibilità economica che va a favore dei pescatori del tonno rosso, ma anche dello sviluppo turistico dell'arcipelago delle Egadi". Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura e alla pesca della Regione Siciliana, Tony Scilla, intervenendo in mattinata al workshop su "Pesca sostenibile e suoi effetti sul turismo", a cura del dipartimento della Regione, Siciliana Pesca mediterranea, in collaborazione con Amp Isole Egadi, organizzato nell'ambito di Fishtuna, la kermesse sulle tradizioni legate alla pesca sostenibile del tonno.

"Il mare - ha aggiunto Scilla - è una risorsa da cui partire per assicurare futuro e benessere alla Sicilia e ai siciliani, ma mare significa pesca e pesca sostenibile, alla pesca tradizione serve un processo di modernizzazione del settore attraverso lo sviluppo di misure che già finanziate con Ittiturismo e pesca turismo; la nostra attenzione è totale su queste questioni".

