Aeroporto di Birgi, in arrivo due nuovi collegamenti con Londra e Bruxelles

Due nuovi collegamenti internazionali, nella prossima stagione invernale, da e per l’aeroporto «Vincenzo Florio» di Trapani Birgi. Li ha annunciati la compagnia aerea irlandese Ryanair. Si tratta delle destinazioni Londra Stansted e Bruxelles Charleroi.

Ma le novità anticipate da Ryanar non si fermano a questo perché la compagnia irlandese ha programmato il potenziamento del Roma Ciampino e del Bergamo (destinazione venduta come Milano, ndc) che diventa quotidiano, per un totale di 7 voli in più tutti in partenza dall’aeroporto di Trapani Birgi.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Enna del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE