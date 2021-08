Lavori nelle scuole superiori di Trapani, ok dell'ex Provincia ai fondi

Disposto dal Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia) il pagamento della somma di poco meno di 200 mila euro (194.391,79) quale seconda rata, pari al 30% per l’anno 2021, delle spese di manutenzione ordinaria e di funzionamento degli Istituti d'Istruzione Secondaria di 2° Grado.

Si tratta delle Scuole di competenza dell'Ente Consortile cui la Legge 23 del 1996 fa carico di provvedere ad assicurare le spese varie di ufficio, per l'arredamento e quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento e relativi impianti.

La quantificazione dei fondi avviene sulla base delle comunicazioni da parte dei dirigenti scolastici e del numero delle classi rideterminato alla luce delle iscrizioni.

Complessivamente sono, comunque, 60 le strutture classificate nella categoria Scuole secondarie di 2° Grado nella Provincia di Trapani. La prima rata era stata pagata lo scorso mese di febbraio. Il saldo della seconda è stato disposto con una determinazione del dirigente Giuseppe Scalisi, che è anche segretario generale del Libero Consorzio, condividendo la proposta del responsabile del Procedimento Fabio Longo.

