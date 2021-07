"Sicilia Vola", l'Airgest chiede che lo sconto sia esteso anche all'aeroporto di Birgi

Il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra si è rivolto al sottosegretario del M5S, Giancarlo Cancelleri per chiedere l’estensione del provvedimento “Sicilia Vola” a tutti i sei aeroporti dell’Isola.

"Ci rallegriamo – ha affermato il presidente Ombra - per l’iniziativa Sicilia Vola, presentata dal sottosegretario del Movimento Cinque Stelle Giancarlo Cancelleri". Il provvedimento stanzia 75 milioni di euro per il 2020 e 2021 per agevolare quattro categorie a viaggiare. Si tratta di lavoratori e studenti fuori sede, di persone che partono per curarsi e disabili gravi e gravissimi e permette loro di volare, solo dagli aeroporti di Palermo e Catania, verso tutte le destinazioni europee, con uno sconto del 30%.

"È tutto molto bello - sottolinea il numero uno dello scalo trapanese - ci chiediamo però perché i disabili di Trapani o di Comiso non debbano avere le stesse agevolazioni. Più che a noi, è a loro che deve dare una spiegazione. Sicilia Vola sì allora – incalza Ombra - ma non da Trapani e Comiso o Pantelleria e Lampedusa, perché? Forse, andrebbe rivista questa decisione e andrebbe estesa a tutti gli aeroporti della Sicilia, se non si vuole dare un segnale sbagliato, di discriminazione di alcuni territori, e a tutte le compagnie aeree. I bisognosi sono tutti uguali. Siamo certi che il presidente della Regione e i sindaci vorranno far sentire la loro voce per chiedere parità di trattamento e rispetto".

