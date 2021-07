Trasporto marittimo, Caronte: torna operativa la tratta Mazara - Pantelleria

Caronte & Tourist Isole Minori annuncia in una nota che, «giunta l’autorizzazione richiesta all’Assessorato regionale alle Infrastrutture, torna operativo il servizio di linea, che era stato temporaneamente sospeso, sulla Mazara-Pantelleria».

«Ad assicurare il collegamento - si legge in una nota diffusa in mattinata dalla Compagnia -sarà la 'Pietro Novelli'». Eccezionalmente, soltanto per la settimana in corso, la nave effettuerà un viaggio da Mazara a Pantelleria venerdì 16 luglio, con partenza alle 9,00 e arrivo previsto nell’isola alle 3,30 (partenza da Pantelleria alle 15,30 con arrivo a Mazara alle 20,00). Dalla prossima settimana e fino al rientro in servizio della nave «Sansovino» le partenze della «Pietro Novelli» da Mazara saranno effettuate nelle giornate di martedì e giovedì secondo il calendario e gli orari originariamente annunciati.

«La brevissima sospensione del collegamento appena inaugurato - ricorda Caronte & Tourist - è purtroppo stata una decisione imposta dalle rigide e ineludibili, ancorché legittime, prescrizioni assessoriali volte a garantire in ogni caso il servizio cosiddetto regionale. È comunque grazie alla concreta costante collaborazione con gli uffici dell’amministrazione che si è riusciti a ripristinare immediatamente un servizio di linea al quale le comunità locali guardavano e guardano con comprensibile attenzione e speranza».

