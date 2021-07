Caos mercatini a Triscina e Selinunte, il sindaco: "Qualcosa non ha funzionato"

In subbuglio i mercatisti di Triscina e Marinella di Selinunte. Per due volte salta l’appuntamento del lunedì e giovedì per motivi non proprio chiari, e lo stesso primo cittadino ha dovuto ammettere che qualcosa non ha funzionato.

Lunedì scorso i mercatisti avevano già iniziato a montare a Triscina nella via circonvallazione le loro mercanzie, ma improvvisamente si è saputo che “le carte” non erano in regola o meglio le autorizzazioni.

A Marinella di Selinunte giovedì non è andata meglio. Alcuni si erano diretti verso la via cittadella, altri all’ex stazione ferroviaria, altri nella via Pindaro la strada che porta all’Oasi. Una scelta “last minute” che ha preso di sorpresa molti mercatisti, giustificata dal fatto che la via Cittadella, dove si sarebbe dovuto svolgere l’appuntamento tanto caro ai turisti, che costeggia il Parco Archeologico, non è stata bonificata dai rovi delle acacee e lì ancora il “dilemma”, se deve pensarci il direttore del Parco o l’Amministrazione di Castelvetrano.

E così un po’ sballottati i mercatisti giovedì hanno deciso di non montare le tende e di andare via anche perché la loro presenza non era gradita ai residenti.

