Trapani, 4 milioni per assistere studenti disabili nelle scuole

Indetta dal Libero Consorzio Comunale di Trapani (l’ex Provincia regionale) una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio specialistico di assistenza scolastica all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore di II grado del territorio per l’anno scolastico 2021/2022.

L’impegno di spesa, per il periodo settembre 2021–giugno 2022, è stato previsto in poco più di 4 milioni e mezzo di euro (4.522.917) iva compresa. Nell’ anno scolastico 2020-2021 sono stati complessivamente 274 i ragazzi portatori di diverse forme di disabilità degli Istituti superiori di tutta la provincia ad avere avuto riconosciuto il diritto a fruire, dell’assistenza alla comunicazione. Un servizio che viene svolto “ad personam” con la finalità di promuovere e garantire l’integrazione del portatore di handicap nella scuola, attraverso un intervento di assistenza fisica e di supporto educativo continuativo nel tempo.

