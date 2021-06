Blu economy, incontri di formazione online per 120 pescatori del Trapanese

I pescatori tornano in classe (in forma virtuale) per studiare i temi della pesca e della blue economy.

L’idea è del Flag 'Torri e tonnare del litorale trapanese' che ha aperto la selezione di 120 pescatori delle marinerie di Mazara del Vallo, Marsala, Trapani e San Vito Lo Capo per un ciclo di 12 incontri informativi online.

Ai pescatori che parteciperanno attivamente ad almeno l’80% delle ore complessive di durata del programma di formazione sarà riconosciuto un sostegno economico di 672 euro. Prima delle lezioni si terranno i road show, ossia le attività di animazione territoriale che si svolgeranno nelle quattro marinerie del territorio del Flag Trapanese. Gli incontri informativi online saranno organizzati dall’Accademia 'Eraclitea', ente di ricerca e di alta formazione, e si svolgeranno da fine luglio a fine ottobre.

