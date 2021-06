Favignana, Musumeci inaugura la nuova stazione marittima dell'isola

Il presidente della Regione Nello Musumeci a Favignana ha inaugurato ieri il «Welcome Terminal» del porto, la stazione marittima di ottanta metri quadrati, che accoglierà i passeggeri che sbarcano sull’isola o che sono in attesa di prendere l’aliscafo o il traghetto. Presente alla cerimonia del taglio del nastro anche il prefetto di Trapani Filippina Cocuzza.

Dopodiché il presidente si è recato all’ex Stabilimento Florio. «La visita del presidente Musumeci–ha dichiarato il sindaco Forgione - è stata un’occasione di confronto sui temi che interessano il nostro arcipelago, dalle criticità legate al sistema dei trasporti, per residenti e non, anche in vista della pubblicazione del nuovo bando regionale dedicato ai collegamenti con le isole minori».

Nel corso della sua visita a Favignana Musumeci ha poi annunciato l’attivazione di un presidio stagionale dei vigili del fuoco nell’isola. L’onere finanziario sarà a carico della Regione mentre il Comune provvederà a mettere a disposizione un edificio per ospitare la squadra dei vigili del fuoco.

