Riduzione del carico di pesca, a Mazara del Vallo proteste contro i piani Ue

Anche la marineria di Mazara del Vallo aderisce alla Giornata nazionale di protesta della pesca italiana promossa per sabato 12 giugno dall’Alleanza delle cooperative Italiane. Contemporaneamente, alle 10,30, si terranno due iniziative, una presso la Fondamenta Zattere di Venezia e l’altra in piazza della Repubblica a Mazara del Vallo (Trapani).

La protesta è contro il piano di riduzione del carico di pesca: «Il nostro settore viene indicato come principale causa, e non unica, dello stato di sofferenza degli stock ittici del Mediterraneo, dimenticando le varie forme di inquinamento, le attività di trivellazione petrolifera, l’intenso traffico navale marittimo, la cementificazione delle coste e le conseguenze dei cambiamenti climatici - spiega l’Agci Pesca -. Continuando così gli armatori non potranno fare altro che chiudere e far sbarcare gli equipaggi».

