Cresce l'e-commerce, boom di pacchi consegnati nella provincia di Trapani

Cresce ancora il numero dei pacchi consegnati da Poste Italiane in provincia di Trapani con un E-commerce da record. Il trend di incremento è di +149 per cento, un incremento da record senza dubbio il più alto in Sicilia, delle consegne dei pacchi. E questo, come scrive Laura Spanò in un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola, grazie anche ai nuovi servizi, la spedizione infatti si può seguire anche tramite WhatsApp.

Rispetto all’anno precedente, a fine 2020 in provincia di Trapani si è registrato un incremento record di consegne. «Il dato percentuale, il più alto in Sicilia – fanno sapere da Poste Italiane - è pari circa al doppio rispetto al trend a livello nazionale come emerge dall’ultimo bilancio aziendale del primo trimestre 2021, che rileva una crescita impressionante dei volumi di pacchi in tutta la gamma dei prodotti, con particolare riferimento al comparto B2C che ha ottenuto un incremento dell’88%. Seguono B2B con il +45% e C2X col +41%, che portano i ricavi complessivamente a un livello record di 368 milioni di euro».

