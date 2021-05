Castelvetrano, via ai lavori in tre strade del centro: ecco quali

Buone notizie per gli automobilisti di Castelvetrano e non solo. Si tratta dell’approvazione da parte della Giunta dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tre principali arterie della città: Via Rocco Chinnici, via Caduti di Nassyria e via Ammiraglio Rizzo, diventate vere e proprie trappole per le auto.

Il Comune, grazie a un decreto ministeriale dello scorso novembre potrà usufruire della somma di 260.000 euro per l’anno 2021. Le priorità riguardano, ma ce ne sarebbero molte altre, la Via Chinnici, di recente riaperta al traffico, dopo che si era formata una voragine a causa del fatiscente sistema fognario che era collassato. Era stata riaperta dopo le riparazioni anche se sono rimaste delle criticità nel manto stradale.

L’assessore Stefano Mistretta aggiunge: «Abbiamo riaperto l’arteria anche per le sollecitazioni degli operatori del 118 che avevano difficoltà a raggiungere con le autombulanze il vicino ospedale perché trovavano spesso il passaggio a livello chiuso. Ora in questa via andremo a realizzare le cunette e a bitumare tutto il tratto stradale in maniera ottimale, così da migliorare la viabilità».

La via Caduti di Nassyria, che costeggia l’entrata sulla A 29, una delle vie più frequentate essendo la principale all’interno dell’area commerciale e artigiana, si trova in uno stato molto precario e sarà asfaltata per metà dallo Svincolo alla SS 115, con polverino di gomma estratto dalla trasformazione delle gomme da parte delle ditte del settore che riciclano i pneumatici.

Anche la via Ammiraglio Rizzo, la circonvallazione che porta alla Diga Trinità non sta meglio delle altre. A breve si procederà alla gara di appalto, che si spera porti all’inizio dei lavori attesi da anni.

