Riserva dello Zingaro, al via gli interventi per la riapertura completa in vista dell'estate

Lentamente la riserva naturale dello Zingaro sta provando a tornare pienamente operativa in vista dell’avvio della stagione estiva e in particolare dell’auspicato ritorno dei turisti. Dopo la riapertura seppur parziale delle scorse settimane, sono in corso ulteriori interventi per ripristinare anche gli altri sentieri ancora oggi off limits.

Al via le operazioni di manutenzione per il ripristino del sentiero «mastro Peppe Siino» per consentire un’imminente apertura in sicurezza. Parliamo di un sito di particolare importante dove si trova l’antica fornace per la calce. Lavori che fanno seguito alla riapertura dell’area naturalistica nello scorso mese di aprile, dopo il devastante incendio del 29 agosto 2020 in cui andarono inceneriti ettari ed ettari di macchia mediterranea.

In quell’occasione ci fu l’inaugurazione alla presenza dei vertici dell’azienda foreste, che gestisce l’area, degli assessori regionali all’Ambiente Toto Cordaro e alla Pesca Toni Scilla, e di diversi sindaci della provincia trapanese. Una manifestazione che ha quasi voluto rappresentare una seconda rinascita per uno dei più bei polmoni verdi non solo della provincia trapanese ma dell’intera Sicilia. In questi mesi sono stati rimessi in sicurezza vialetti e sentieri. Gli interventi comunque proseguono per permettere entro giugno di riaprire tutti gli altri varchi, sulla base degli impegni presi dall’ente gestore e dal governo regionale.

