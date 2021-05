Incentivi Covid, l'Asp di Trapani incontra i sindacati il 20 maggio

Orario di lavoro e buoni pasto, ripartizione degli incentivi Covid, fondi contrattuali 2020 sono gli argomenti al centro dell’incontro previsto giovedì 20 maggio, tra la direzione aziendale dell’Asp di Trapani e le sigle sindacali.

"Si tratta di tematiche importanti per la direzione aziendale - si legge in una nota - anche per dare il giusto riconoscimento del lavoro e della dedizione mostrati dal personale dipendente, con particolare riferimento a medici e operatori sanitari che dimostrando quotidiana, costante dedizione, hanno reso possibile affrontare al meglio l’attuale emergenza sanitaria".

"Si è giunti a questa ipotesi contrattuale - spiega la nota dell’azienda - dopo i necessari approfondimenti compiuti con gli uffici preposti dell’azienda necessari ad elaborare i conteggi per l’assegnazione dei fondi resi disponibili dalla Regione".

© Riproduzione riservata